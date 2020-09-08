В Кабмине хотят снизить смертность на дорогах в результате ДТП на 30% до 2024 года

Мининфраструктуры продолжает работу по совершенствованию госпрограммы безопасности и повышения безопасности движения на украинских дорогах, приоритетная задача - снижение аварийности минимум на 30% до 2024 года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи "Безопасность имеет значение", передает "Правительственный портал".

"Наш главный приоритет - это безопасность на дорогах. Уровень смертности и травматизма в результате ДТП в Украине недопустимо высок. По подсчетам Всемирного банка, социально-экономические потери Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в почти 70 млрд грн в год. Это примерно 2% ВВП.

Я уверен, что все мы играем за одну команду и совместными усилиями сможем достичь цели. Она проста - снижение уровня смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году", - рассказал Криклий.

По его словам, это позволит уберечь более 1000 человеческих жизней ежегодно.

Министр добавил, что действующая программа безопасности движения, финансирование которой в 2020-м составляет 3,2 млрд грн, требует качественно нового видения и совершенствования.

"Мы уже провели закупки на 87%, и это при том, что в прошлом году уровень выполнения программы безопасности движения едва достигал 40%. Сейчас мы определили 100% выполнения программы как главную задачу для наших учреждений. Но вместе с этим мы будем совершенствовать и создавать новые эффективные механизмы повышения безопасности на наших дорогах", - заявил он.

Экономическая правда