Повышение зарплат учителей в 2021 году будет стоить государству 50 миллиардов

Постановление правительства, которое предусматривает постепенное (до 2023 года) повышение окладов педагогов до уровня 4 прожиточных минимумов предусматривает выделение в 2021 году 50 миллиардов гривень из бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Из государственного бюджета было запланировано выделить около 39 млрд, из местных - около 11 млрд.

В связи с отсутствием средств на ее реализацию в государственном и местных бюджетах указанное постановление принято 10 июля 2019-го года, была остановлена до 31 декабря 2020 года.

В МОН отмечают, что этот вопрос требует немедленного решения, поскольку при формировании бюджета области размер оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников имеет очень важное значение.

Сообщается, что позиция ведомства по скорейшему введению в действие постановления Кабмина поддержали и члены профильного Комитета Рады, предложив со своей стороны обратиться к правительству с предложением предусмотреть в Государственном бюджете на 2021 эти средства.

Экономическая правда