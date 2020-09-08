Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

8 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:30 установились на уровне 27,80 - 27,82 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,80 - 27,82 гривни;

Евро - 32,77 - 32,79 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,64 - 27,85 гривни. Евро покупают по 32,42 гривни, продают по 32,88 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,69 - 27,79 гривни, евро - 32,62- 32,73 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,71 - 27,78 гривни, евро - 32,61 - 32,73 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 8 сентября на уровне 27,75 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,80 грн (на 4 сентября - 32,85 гривни).

8 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

Экономическая правда