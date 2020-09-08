Госгеонедра выставила на аукционы 36 янтарных участков
Государственная служба геологии и недр дополнила перечень участков в Инвестиционном атласе новыми 36 объектами с залежами янтаря.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Объект подготовили совместно с облгосадминистрациями: 15 участков расположены в Ровенской области, еще 18 и 3 - в Житомирской и Волынской областях соответственно.
Недропользователям предлагают "сквозной" специальное разрешение на геологоразведку с последующей добычей сроком на пять лет. Стартовая цена лота на ProZorro.Продажи - 34 тыс. грн за 1 га.
"Игроки рынка могут по собственному желанию инициировать на аукцион любой участок, и принять участие в открытом аукционе. Победителем будет определена компания, которая предложит самую высокую цену за лот , - напомнил глава Госгеонадр Роман Опимах.
Он также отметил, что это лишь часть "янтарных предложений": еще две площади с залежами солнечного камня находятся на согласовании в Минэкологии, а на очереди - подготовка новых янтарных участков для выставления на аукционы.
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