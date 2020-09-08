Прокурор САП, который закрыл дело "Роттердам+", не пришел в суд отстаивать свою позицию

Прокурор Специализированной антикоррупционную прокуратуры Виталий Пономаренко, который закрыл дело "Роттердам +", не пришел отстаивать свою позицию в суд.

Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что в Высшем антикоррупционном суде должны были рассмотреть жалобу экс-нардепа, бывшего заместителя генпрокурора Виктора Чумака на закрытие дела "Роттердам +".

"Однако сам прокурор Пономаренко, который закрыл дело, не явился на заседание отстаивать свою позицию. Он просил отложить заседание, поскольку находится на другом", - говорится в сообщении.

В то же время адвокат Марина Гаврилюк, которая представляет Чумака и будет добиваться возобновления дела, считает отсутствие прокурора затяжкой.

"Она попросила приобщить к рассмотрению детектива НАБУ, ведь Нацбюро также публично и категорически не согласно с закрытием. Она также просила затребовать и исследовать экспертизы по делу.

Именно экспертиза от экспертного учреждения СБУ не смогла подтвердить убытков от схемы "Роттердам +", хотя и не признала их отсутствие. В то же ремя в деле есть другая экспертиза, которая установила вред", - добавили в ЦПК.

Следующее заседание - 14 сентября в 14:00.

Знать больше: Заплати Ахметову и друзьям президента, или Формула с доходом на 24 миллиарда

Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напомним:

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко, ведущий дело со стороны САП, внес постановление о закрытии дела "Роттердам+".

Как известно, в декабре 2016 года Окружной административный суд города Киева отказал в иске к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым истец просил признать незаконным постановление НКРЭКУ об утверждении формулы "Роттердам+". Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений.

В января 2020 года истец подал в ОАСК заявление о пересмотре решения об отказе по вновь открывшимся обстоятельствам, но суд вернул заявление, поскольку, по его мнению, заявитель не является участником дела. Истец подал апелляцию на такое решение и 10 марта суд ее удовлетворил. Также суд вернул заявление о пересмотре решения для продолжения рассмотрения его судьей ОАСК.

В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно с не, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.