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Украина и Румыния договорились создать рабочую группу по сотрудничеству в энергетике

Вторник, 8 сентября 2020, 12:25
 

Украина и Румыния договорились создать рабочую группу для развития сотрудничества в энергетической сфере.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Богданом Ауреску во время визита в Бухарест.

"Мы детально обсудили амбициозные потенциальные проекты в сфере энергетики, прежде всего касающиtся электроэнергии, газа и водорода. Мы решили создать рабочую группу по вопросам энергетики и с нетерпением ожидаем, когда наши коллеги из министерств энергетики Украины и Румынии и причастные бизнес-компании начнут детальный предметный разговор", - отметил Дмитрий Кулеба.

Также обсуждали перспективы запуска паромной переправы "Исакча-Орловка" на максимальную мощность, безопасность в Черном море, развитие торговли и инвестиций.

Напомним, Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в Румынии.

Помимо встречи с главой МИД Румынии, запланированы встречи с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном, руководством комиссий румынского парламента, представителями украинской общины в Румынии.

Европейская правда

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Украина Румыния энергетика

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