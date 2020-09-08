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Палица подтвердил, что группа "Приват" управляет "Укрнафтой" с 2003 года

Вторник, 8 сентября 2020, 12:17
 

Нардеп и соратник олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица подтвердил, что группа "Приват" управляет "Укрнафтой" с 2003 года (Палица был председателем правления компании в 2003-2007 годах).

Об этом он сказал в интервью УП.

"В 2003 году была встреча, по-моему Вышиванюк (экс-голова Ивано-Франковской ОГА Николай Вышиванюк - ред.) организовал между Коломойским и Кучмой, и было предложено, чтобы частные акционеры показали, как они могут управлять предприятием. Потому что "Укрнафта" в тот момент была почти банкрот. И мне было предложено, чтобы я возглавил "Укрнафту", - рассказал Палица.

На вопрос, предложил ли ему возглавить "Укрнефть" Игорь Коломойский, нардеп ответил:

"Да, конечно. После этого я поехал на встречу с Кучмой, имел аудиенцию, он спросил, как я собираюсь работать, предупредил, что я должен работать на всех акционеров, и на государственных в первую очередь и на развитие компании.

Я ему дал слово, и после этого было принято решение, что наблюдательный совет назначит меня исполняющим обязанности, а затем уже собрание акционеров, по-моему, через 3 или 4 месяца выбрали меня председателем правления".

Читайте подробнее в интервью: Игорь Палица: Коломойский не гонится за деньгами так, как Порошенко

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Напомним:

"Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский – около 42% акций.

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Укрнафта Приват авиация

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