АМКУ не пустил компанию на полумиллиардный тендер "Укравтодора", т.к та имела лишь 99% опыта

Антимонопольный комитет не удовлетворил жалобу ООО "Дорожное строительство "Альтком" на условиях тендера, согласно которым компания должна подтвердить опыт выполнения 100% аналогичных работ, "Альтком" имел только 99% опыта.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на сообщение в системе "Прозрачно".

Речь идет о текущем среднем ремонте автомобильной дороги государственного значения Р-21 Долина - Хуст ожидаемой стоимостью 476,87 млн гривен.

"Альтком" подавал жалобу на требования Службы автомобильных дорог в Закарпатской области. Фирма обжаловала так называемую "опытную заточку".

Ее суть заключается в требовании документально подтвердить аналогичный опыт выполнения работ в объеме 100% по основным видам работ за последние три года в контрактах, которые выполнены по меньшей мере на 85%, на дорогах государственного значения соответствующей категории.

Как пишут Наші Гроші, это условие на больших подрядах могут выполнить лишь несколько компаний, причем почти все они входят в Национальную ассоциацию дорожников Украины.

Но на этот тендер по объемам не прошла компания, которая тоже входит в эту ассоциацию, однако меньше других выигрывает подряды Укравтодора в последние годы.

В жалобе "Альтком" отметил, что условия тендерной документации в части подтверждения объемов работ для него являются дискриминационными.

В частности, заказчиком требуется подтвердить опыт выполнения регенерации конструктивных слоев существующей дорожной одежды методом "холодный ресайклинг" в количестве 153 568 м2.

"Альтком" в жалобе сообщил, что соответствующий опыт только на 153 033 м2, что составляет 99% от желаемого заказчиком. Поэтому такое требование является дискриминационным, и нарушает права компании.

Кроме того, предприятие отметило, что такой критерий документации нарушает принцип закона "О публичных закупках" о равном отношении к участникам.

Несмотря на это, тендерная коллегия АМКУ не удовлетворила жалобу и отклонила просьбу компании.

ООО "Дорожное строительство "Альтком" входит в промышленную группу "Альтком", которая во времена Януковича была фаворитом среди дорожных подрядчиков. Конечным владельцем ООО "Дорожное строительство" Альтком "является Александр Тисленко.