Курс валют на 8 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

8 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,79 - 27,81 гривни;

Евро - 32,84 - 32,86 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,62 - 27,84 гривни. Евро покупают по 32,42 гривни, продают по 32,88 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,65 - 27,76 гривни, евро - 32,62 - 32,72 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 8 сентября на уровне 27,75 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,80 евро (на 4 сентября - 32,85 гривни)

Экономическая правда