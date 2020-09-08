Курс валют на 8 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
8 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,79 - 27,81 гривни;
Евро - 32,84 - 32,86 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,62 - 27,84 гривни. Евро покупают по 32,42 гривни, продают по 32,88 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,65 - 27,76 гривни, евро - 32,62 - 32,72 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 8 сентября на уровне 27,75 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,80 евро (на 4 сентября - 32,85 гривни)
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua