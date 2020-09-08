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Криклий: Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение 4 миллиардов инвестиций

Вторник, 8 сентября 2020, 11:09
 

Строительство нового аэропорта на Закарпатье предусматривает привлечение инвестиций в 4 млрд грн, при этом взлетно-посадочная полоса будет построена на средства государства, а терминал на средства частного инвестора.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Кабинетом Министров было принято решение, которое я, разумеется, поддерживал, выделить в текущем году 30 млн гривен для выполнения предпроектных и проектных работ для строительства современного аэропорта на Закарпатье, который есть предельно важным и ожидаемым проектом для всей инфраструктуры в регионе.

К сожалению, на сегодня единственный действующий аэропорт в регионе - это в Ужгороде, функциональные возможности которого ограничены в связи со сложностью взлета/посадки через территорию Словакии и невозможностью обслуживания самолетов класса B737/A320", - написал министр.

По его словам, строительство нового аэропорта на Закарпатье, в частности, предусматривает:

  • длину взлетно-посадочной полосы не менее 2500 метров;
  • возможность принимать самолеты класса А320 / В737;
  • пассажиропоток 200 - 300 тыс. в год с возможным увеличением до 500 - 600 тыс.

Это дает возможность открыть сообщения до:

  • Киева, Днепра, Харькова, Одессы;
  • Польши, Венгрии, Чехии, Италии, Испании; ̈
  • Чартеры Турция/Египет.

Экономическая правда

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Мининфраструктуры Криклий аэропорт

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