Семьи Палицы принадлежит 10% в нефтяном бизнесе группы "Приват"

Нардеп и соратник олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица подтвердил, что его семья имеет 10% акций во всем нефтяном направлении группы "Приват".

Об этом он сказал в интервью УП.

"У меня была договоренность, что у меня не будет ни 25% в "Нефтехимик Прикарпатья", ни 10% акций "Укрнафты", а будет 10% во всей нефтяной группе", - рассказал Палица.

На уточняющий вопрос, имеет ли он 10% акций во всем нефтяном направлении группы "Приват", нардеп ответил:

"Не я, а моя семья. Я развелся с женой в 2002 году, и у меня было в принципе такое отношение, что все должно принадлежать семье".

По его словам, основные активы нефтяного направления "Привата" - Кременчугский НПЗ, "Нефтехимик Прикарпатья", Дрогобычский нефтеперерабатывающий завод, акции "Укрнафты", автозаправочные станции, нефтебазы.

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