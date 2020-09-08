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Заместитель гендиректора "Укрпочты" переходит на работу в УЗ

Вторник, 8 сентября 2020, 09:00
 

Первый заместитель гендиректора "Укрпочты" Александр Перцовский с начала октября переходит на работу в "Укрзализныцю".

Об этом в Facebook сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, не назвав будущей должности Перцовского.

"Сразу о главном. Мой первый заместитель - Александр Перцовский - переходит с начала октября на работу в Укрзализныцю. Я очень рад, что после того, как я возглавил компанию, он согласился войти в команду в роли человека, который отвечал за всю операционную и международную часть Укрпочты. Много наши наград - это заслуга Александра и его команды", - написал Смелянский.

По его словам, Перцовский заложил основу нескольких проектов, которые определят будущее компании.

Перцовский работал в "Укрпочте" с октября 2016 года, ранее он работал руководителем по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании DHL.

Экономическая правда

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Укрпочта Укрзализныця

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