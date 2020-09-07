50% площадей предназначенных под озимые урожая 2021 года охвачено засухой

Согласно фактически определенных запасов влаги в почве, до конца августа засухой в Украине было охвачено около 50% площадей, предназначенных под озимые урожая 2021 года.

Об этом сообщает, "АПК-Информ", пишет agronews.ua.

"В августе в большинстве областей юго-восточной части страны и местами в центральных областях продолжалась воздушно-почвенная засуха. Продолжительность периода без эффективных дождей за 2 месяца (июль-август) достигла 45-55 дней. Это привело к ухудшению состояния и преждевременного завершения вегетации поздних культур, в частности кукурузы и подсолнечника", - констатируют в Укргидрометцентре.

Как уточняется, суммарное количество осадков за июль-август в большинстве указанных регионов составила лишь 40-50% нормы для этого периода, в отдельных районах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Киевской, Винницкой областей она оказалась исторически минимальной - 15-22 % нормы.

При этом, температура воздуха на 2-3°С превышала норму.

В то же время отмечается, что осадки, выпавшие в третьей декаде августа в западных, северных и северо-восточных областях Украины, прекратили длительный бездождевой период.

Благодаря этому смягчились условия завершения вегетации поздних сельскохозяйственных культур, верхние слои почвы пополнились влагой, что создало удовлетворительные условия для подготовки почвы к севу озимых зерновых культур урожая 2021 и способствовали образованию созревания и развития озимого рапса, посеянного во второй половине августа или начале сева этой культуры.