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Официальный курс гривни немного укрепилась к евро

Понедельник, 7 сентября 2020, 18:31
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 8 сентября на уровне 27,75 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,80 евро (на 4 сентября - 32,85 гривни)

Напомним:

7 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка состоянию на 16:59 установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

7 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,76 гривни.

Экономическая правда

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