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Законопроекты против застройщиков-мошенников должны сделать за два месяца - заместитель Авакова

Понедельник, 7 сентября 2020, 18:17
 

Межведомственная рабочая группа должна за два месяца создать законопроекты о противодействии застройщикам-мошенникам.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Рабочая группа за два месяца должна разработать проекты законодательных актов, нормативных документов, которые сделают невозможным в будущем мошенничество.

...Нормировать и добавить дорожную карту к тем проблемным объектам, которые есть. По нашим оценкам в Украине более 100 000 пострадавших от мошенничества с деньгами инвесторов", - подчеркнул Геращенко.

По словам заместителя министра, новая законодательная база должна решить сразу две проблемы - обеспечение защиты инвесторам вложенных в строительство средств и достройку заброшенных объектов.

Межведомственная рабочая группа была создана постановлением Кабмина от 12 августа 2020 года. Сопредседателями Межведомственной рабочей группы является первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский и сам Геращенко.

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Экономическая правда

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