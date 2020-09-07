Законопроекты против застройщиков-мошенников должны сделать за два месяца - заместитель Авакова

Межведомственная рабочая группа должна за два месяца создать законопроекты о противодействии застройщикам-мошенникам.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Рабочая группа за два месяца должна разработать проекты законодательных актов, нормативных документов, которые сделают невозможным в будущем мошенничество.

...Нормировать и добавить дорожную карту к тем проблемным объектам, которые есть. По нашим оценкам в Украине более 100 000 пострадавших от мошенничества с деньгами инвесторов", - подчеркнул Геращенко.

По словам заместителя министра, новая законодательная база должна решить сразу две проблемы - обеспечение защиты инвесторам вложенных в строительство средств и достройку заброшенных объектов.

Межведомственная рабочая группа была создана постановлением Кабмина от 12 августа 2020 года. Сопредседателями Межведомственной рабочей группы является первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский и сам Геращенко.