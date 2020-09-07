Гривня на закрытии межбанка ослабла
7 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка состоянию на 16:59 установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,76 - 27,78 гривни;
Евро - 32,82 - 32,83 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,61 - 27,82 гривни. Евро покупают по 32,41 гривни, продают по 32,88 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,63 - 27,73 гривни, евро - 32,62 - 32,69 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 7 сентября на уровне 27,73 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,85 грн (на 4 сентября - 32,73 гривни).
7 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,76 гривни.
Экономическая правда
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