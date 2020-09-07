Чернобыльской АЭС разрешили эксплуатировать новое хранилище ядерных отходов

Государственная инспекция ядерного регулирования выдала Чернобыльской АЭС разрешение на ввод в эксплуатацию ядерной установки - промежуточного хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2).

Об этом сообщает пресс-служба инспекции и Министерство защиты окружающей среды.

"Начало работ по введению в эксплуатацию ХОЯТ-2 позволит не только повысить уровень безопасности хранения отработанного ядерного топлива, а и активизировать работы по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС", - подчеркнул глава инспекции Григорий Плачков.

Он также поблагодарил за помощь в реализации всех проектов на площадке ЧАЭС Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и странам-донорам Счета ядерной безопасности.

Как сообщалось, ХОЯТ-2 предназначено для приема, подготовки и хранения в течение 100 лет отработанных тепловыделяющих сборок и дополнительных поглотителей, которые накопились на ЧАЭС.

Получение разрешения позволит начать "горячие" испытания с реальным отработанным топливом, которое будет перевозиться из хранилища "мокрого" типа (ХОЯТ-1) в новое хранилище "сухого типа" (ХОЯТ-2).

Отметим, что за период генерации электроэнергии, с 1977 до 2000 года, на станции скопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в хранилище отработанного ядерного топлива "мокрого" типа ХОЯТ-1.

Старое хранилище не рассчитано на длительное хранение топлива и срок его эксплуатации ограничен.

Поэтому все отработанные тепловыделяющие сборки должны быть перемещены в новое промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа ХОЯТ-2.