Курс валют на 7 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
7 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,76 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,73 - 27,75 гривни;
Евро - 32,85 - 32,87 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,59 - 27,81 гривни. Евро покупают по 32,41 гривни, продают по 32,88 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,65 - 27,72 гривни, евро - 32,61 - 32,70 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 7 сентября на уровне 27,73 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,85 грн (на 4 сентября - 32,73 гривни).
Экономическая правда
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