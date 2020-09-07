Координационный совет по противодействию распространения COVID-19 при Зеленском прекратил фиксировать собственные решения
Координационный совет по противодействию распространения COVID-19, который был создан президентом Владимиром Зеленским в начале марта, еще собирается, но уже прекратил вести протоколы заседаний.
Об этом говорится в письме Офиса президента, которое обнародовала экспертная организация StateWatch.
"Заседание Координационного совета происходят в зависимости от потребностей совета. Протоколы заседаний Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 не ведутся", - говорится в документе.
Пока неизвестно, когда происходили заседания совета в течение последних месяцев, кто в них участвовал, и какие принимал решения.
"Отсутствие протоколов с конкретными фамилиями и решениями фактически делает невозможным демократический контроль над результатами деятельности такого совета при президенте Украины", - объясняет отсутствие документов глава StateWatch Глеб Каневский.
На дополнительные запросы экспертной организации в ОПУ смогли предоставить только один протокол селекторного совещания, которое состоялось 25 марта 2020 года под председательством президента Владимира Зеленского, с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, председателей областных государственных администраций, председателей областных советов и городских голов городов-областных центров.
Тогда на заседании органам исполнительной власти было поручено выполнение ряда решений, а именно:
содействие упрощению процедуры выделения средств из резервного фонда в условиях чрезвычайных ситуаций;
расходов на доплату медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом;
обеспечение работников отдельных органов власти средствами индивидуальной защиты;
временного запрета пересечения государственной границы для некоторых категорий лиц;
обеспечение одиноких пожилых людей продуктовыми наборами;
обеспечение питанием личного состава Вооруженных Сил;
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на период карантина;
формирование реестра потребности регионов в медицинском оборудовании, и тому подобное.
В Коордсовет кроме Зеленского входят глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и другие высокопоставленные лица. Секретарем совета определен заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Экономическая правда
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