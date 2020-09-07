Нефть подешевела на 7% за неделю

Нефть дешевеет 7 сентября на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по киевскому времени составляет 42,2 доллара за баррель, что на 0,46 доллара (1,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 1,41 доллара (3,2%).

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет 39,26 доллара за баррель, что на 0,51 доллара (1,28%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,6 доллара (3,9%).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,9% - максимальными темпами за три месяца, WTI - на 7,5% на фоне сомнений экспертов в устойчивости спроса на нефть в условиях продолжающегося роста заболеваемости в ряде стран, в том числе, в США и Индии, пишет Bloomberg.

Цены обеих марок на закрытие рынка в пятницу были минимальными с 9 июля.