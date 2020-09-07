Официальный курс гривни немного ослабился

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 7 сентября на уровне 27,73 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,85 евро (на 4 сентября - 32,73 гривни).

Напомним:

4 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,76 гривни.

4 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,70 гривни.