Официальный курс гривни немного ослабился
Понедельник, 7 сентября 2020, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 7 сентября на уровне 27,73 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,85 евро (на 4 сентября - 32,73 гривни).
Напомним:
4 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,76 гривни.
4 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,70 гривни.
Экономическая правда
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