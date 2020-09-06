На Манхэттене закрывается гостиница Hilton Times Square

Источник: WSJ

Гостиница Hilton Times Square на Манхэттене закрывается на неопределенный период из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание информирует, что в контролирующей компании Sunstone Hotel Investors Inc., сообщили, что отель будет закрыт "на постоянной основе" и в октябре будут уволены 200 сотрудников.

Sunstone предоставила властям документы, чтобы сообщить, что ситуация с сокращениями может продлиться дольше шести месяцев.

По его словам, в документах "нет намерения показать, что речь идет о перманентном закрытии".

"Точная дата открытия не установлена и не утверждена и будет зависеть от переговоров с нашим кредитором, а также от рыночных условий", - заключил предствитель компании.

WSJ напоминает, что гостиница на 478 номеров, была закрыта для гостей в марте. Тогда же персонал начали отправлять в неоплачиваемые отпуска.

В издании резюмируют: ее закрытие является очередным признаком того, насколько негативными оказались последствия пандемии коронавируса и связанной с ней рецессии в экономике для туристической индустрии Нью-Йорка.

Напоминаем:

Начиная с марта из-за пандемии коронавируса, уровень заполняемости гостиниц в Нью-Йорке упал до 19,6% в начале апреля, согласно данным компании STR, однако после этого немного восстановился.