Гендиректор Smith & Wesson: есть "во многом беспрецедентный" рост спроса на огнестрельное оружие

Гендиректор Smith & Wesson Марк Смит заявил о "во многом беспрецедентном" росте спроса на огнестрельное оружие в США.

Об этом пишет Financial Times.

Компания в период до 31 июля увеличила выручку от продажи огнестрельного оружия почти в 2,5 раза в годовом измерении. Показатель составил 229 млн долл против 95 млн годом ранее.

За отчетный период компания вышла в чистую прибыль на уровне 48,4 млн долл по сравнению с убытком в 2,1 млн долл годом ранее.

Акции компании с начала года подорожали на 164%.

Сам Смит заявляет, что "большая часть" спроса приходится на людей, которые "просто боятся за свою личную защиту и безопасность" в связи с пандемией и беспорядками в стране.

Издание отмечает, что продажи оружия в США исторически растут в год президентских выборов, поскольку покупатели стремятся застраховаться от возможного ужесточения контроля за оборотом оружия.