Все разделы
Укр / Рус

Гендиректор Smith & Wesson: есть "во многом беспрецедентный" рост спроса на огнестрельное оружие

Воскресенье, 6 сентября 2020, 17:03
 

Гендиректор Smith & Wesson Марк Смит заявил о "во многом беспрецедентном" росте спроса на огнестрельное оружие в США. 

Об этом пишет Financial Times.

Компания в период до  31 июля увеличила выручку от продажи огнестрельного оружия почти в 2,5 раза в годовом измерении. Показатель составил 229 млн долл против 95 млн годом ранее.

За отчетный период компания вышла в чистую прибыль на уровне 48,4 млн долл по сравнению с убытком в 2,1 млн долл годом ранее. 

Акции компании с начала года подорожали на 164%.

Сам Смит заявляет, что "большая часть" спроса приходится на людей, которые "просто боятся за свою личную защиту и безопасность" в связи с пандемией и беспорядками в стране. 

Издание отмечает, что продажи оружия в США исторически растут в год президентских выборов, поскольку покупатели стремятся застраховаться от возможного ужесточения контроля за оборотом оружия.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

спрос США оружие

powered by lun.ua
Материалы по теме
Спрос на электрокары среди украинцев вырос на 71% 5 апреля 2019, 15:09
Мировой спрос на золото снизился на 12% 15 августа 2013, 13:57
Впервые с 2010 года в Европе растет спрос на нефть 29 июля 2013, 16:34
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!