Lego планирует открыть 120 новых магазинов в этом году
Воскресенье, 6 сентября 2020, 15:04
Компания Lego планирует открыть 120 новых магазинов в этом году.
Об этом сообщает Retail Gazette.
Компания сообщила о росте продаж в первой половине года. На карантине наборы пользовались большой популярностью, в частности, среди взрослых покупателей.
"Около 80 новых торговых точек будут находиться в Китае. В настоящее время у компании 612 магазинов по всему миру", — отметил исполнительный директор Lego Нильс Кристиансен.
По его словам, переход к онлайн-покупкам до пандемии помог компании во время изоляции.
В частности, за полгода Lego удалось сохранить продажи и увеличить доход на 7% — около 2,5 млрд.
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