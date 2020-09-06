Компания Lego планирует открыть 120 новых магазинов в этом году.

Об этом сообщает Retail Gazette.

Компания сообщила о росте продаж в первой половине года. На карантине наборы пользовались большой популярностью, в частности, среди взрослых покупателей.

"Около 80 новых торговых точек будут находиться в Китае. В настоящее время у компании 612 магазинов по всему миру", — отметил исполнительный директор Lego Нильс Кристиансен.

По его словам, переход к онлайн-покупкам до пандемии помог компании во время изоляции.

В частности, за полгода Lego удалось сохранить продажи и увеличить доход на 7% — около 2,5 млрд.