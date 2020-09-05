Впервые за 12 лет Украина поставит пшеницу в Саудовскую Аравию
Украинская компания отправила грузовое судно с 60 тысячами тонн пшеницы с морпорта "Черноморск" в Саудовскую Аравию, это первая поставка 12 лет.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Континентал Фармерз групп" вместе со своим акционером - Saudi Agricultural Investment and Livestock Company - выиграла тендер, объявленный саудовским государственным закупщикам Saudi Arabia Grain Organization, на поставку 60 тыс. тонн пшеницы.
"Я уверен, что это безусловно хороший показатель и явный сигнал о серьезных инвестиционных намерениях Саудовской Аравии по Украине", - сообщил гендиректор "Континентал Фармерз групп" Георга фон Нолкена.
В свою очередь посол Королевства Саудовская Аравия в Украине Мухаммад Сулейман аль-Мусгер отметил, что Саудовская Аравия планирует развивать сотрудничество в агропромышленной и оборонных сферах.
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