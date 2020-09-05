Наша цель, чтобы каждый украинский предприниматель мог получить кредит менее чем под 7% — Шмыгаль
Суббота, 5 сентября 2020, 15:59
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Кабмине работают над тем, чтобы в Украине можно было взять кредит в гривне под 7% годовых.
Об этом передает Правительственный портал.
Премьер отметил, что сейчас в Украине можно взять ипотеку под 10%.
"Наша цель - это кредитование в гривне в среднем под 7%", - подчеркнул он.
По его словам, основными направлениями финансовой стратегии правительства являются: привлечение внутренних ресурсов, развитие собственного рынка и продолжения сотрудничества с международными партнерами.
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