Наша цель, чтобы каждый украинский предприниматель мог получить кредит менее чем под 7% — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Кабмине работают над тем, чтобы в Украине можно было взять кредит в гривне под 7% годовых.

Об этом передает Правительственный портал.

Премьер отметил, что сейчас в Украине можно взять ипотеку под 10%.

"Наша цель - это кредитование в гривне в среднем под 7%", - подчеркнул он.

По его словам, основными направлениями финансовой стратегии правительства являются: привлечение внутренних ресурсов, развитие собственного рынка и продолжения сотрудничества с международными партнерами.