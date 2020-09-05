Шмыгаль о фондовом рынке: Это приоритет, мы будем этим заниматься

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что должен быть создан фондовый рынок для бизнеса и физических лиц, а также, что это приоритет в работе правительства.

Об этом он заявил на "Форуме МСП. Перезагрузка", передает "Интерфакс-Украина"

"Мы должны создать Фондовый рынок для бизнеса и физических лиц в Украине, потому что это ресурс, который мы ищем извне, а в Украине лежат миллиарды долларов. Поэтому это приоритет, мы этим будем заниматься", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр также коснулся вопроса пенсий. "Реально понимая демографический прогноз развития Украины, я понимаю, что для большинства тех, кто сидит в этом зале современная пенсионная система не сможет обеспечить пенсию, даже тысячу гривен. Мы обязаны перейти на накопительную", - сказал он.