Шмыгаль о фондовом рынке: Это приоритет, мы будем этим заниматься
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что должен быть создан фондовый рынок для бизнеса и физических лиц, а также, что это приоритет в работе правительства.
Об этом он заявил на "Форуме МСП. Перезагрузка", передает "Интерфакс-Украина"
"Мы должны создать Фондовый рынок для бизнеса и физических лиц в Украине, потому что это ресурс, который мы ищем извне, а в Украине лежат миллиарды долларов. Поэтому это приоритет, мы этим будем заниматься", - сказал Шмыгаль.
Премьер-министр также коснулся вопроса пенсий. "Реально понимая демографический прогноз развития Украины, я понимаю, что для большинства тех, кто сидит в этом зале современная пенсионная система не сможет обеспечить пенсию, даже тысячу гривен. Мы обязаны перейти на накопительную", - сказал он.
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