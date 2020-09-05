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В августе "Укрзализныця" перевезла почти 288 тысяч пустых вагонов

Суббота, 5 сентября 2020, 12:39
 

В августе "Укрзализныця" перевезла 287 589 пустых вагонов.

Об этом пишет Rail insider со ссылкой на "Главный информационно-вычислительный центр" на портале открытых данных.

Сообщается, что в июле количество перевезенных УЗ пустых вагонов составляла 207 тыс.

В августе же 2019 количество перевезенных пустых вагонов железной составила 345,6 тыс.

Напомним:

В начале августа Мининфраструктуры обнародовало проект приказа, согласно которому, министерство предлагает сделать унификацию тарифов на перевозки порожних вагонов независимо от вида перевозки, груза, перевозимого в вагоне к выгрузке.

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Укрзализныця

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