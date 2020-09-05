В августе "Укрзализныця" перевезла почти 288 тысяч пустых вагонов
Суббота, 5 сентября 2020, 12:39
В августе "Укрзализныця" перевезла 287 589 пустых вагонов.
Об этом пишет Rail insider со ссылкой на "Главный информационно-вычислительный центр" на портале открытых данных.
Сообщается, что в июле количество перевезенных УЗ пустых вагонов составляла 207 тыс.
В августе же 2019 количество перевезенных пустых вагонов железной составила 345,6 тыс.
Напомним:
В начале августа Мининфраструктуры обнародовало проект приказа, согласно которому, министерство предлагает сделать унификацию тарифов на перевозки порожних вагонов независимо от вида перевозки, груза, перевозимого в вагоне к выгрузке.
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