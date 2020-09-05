Шмыгаль: курс доллара в 2021 году ожидается на уровне 29 гривен

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что курс доллара в 2021 году ожидается на уровне 29 гривен.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

"Идет активная подготовка бюджета на 2021. Есть уже макропрогноз ... Курс валют закладывается в районе 29 грн, то есть он даже немножко оптимистичней, чем мы закладывали 29,5 грн в этом году", - заявил он.

По словам Шмыгаля, до конца 2020 года курс будет сохраняться на уровне 27-28 грн за доллар. "С точки зрения стабильности экономики, бюджета, валютного курса у нас все хорошо". Курс будет стабильным, он будет колебаться в пределах 27-28, так как сейчас и есть. Мы не видим сегодня причин для резкого изменения курса в один или в другую сторону.

Сегодня у нас одна из самых стабильных ситуаций и с золотовалютными резервами, с ликвидностью банков ... Мы фактически более чем на два миллиарда сократили государственный долг с начала года. Поэтому все у нас с курсом будет в порядке, уверяю вас ", - заявил премьер.