Плановый дефицит проекта госбюджета-2021 составляет 6% ВВП - Шмыгаль

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает дефицит в 6% ВВП.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль передает Интерфакс-Украина.

"Плановый пока что показатель дефицита бюджета следующего года ставим в районе 6% ВВП", – сказал Шмыгаль на "Форуме МСП. Перезагрузка" в Киеве в пятницу.

По его словам, проект бюджета на следующий год построен на прогнозе роста на 4,7% ВВП.

Напомним:

Уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 миллиардов гривень, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет, ранее заявил премьер Шмыгаль.

Шмыгаль заверил, что "никакой" дыры "в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП.