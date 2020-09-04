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Плановый дефицит проекта госбюджета-2021 составляет 6% ВВП - Шмыгаль

Пятница, 4 сентября 2020, 19:24
 

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает дефицит в 6% ВВП.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль передает Интерфакс-Украина.

"Плановый пока что показатель дефицита бюджета следующего года ставим в районе 6% ВВП", – сказал Шмыгаль на "Форуме МСП. Перезагрузка" в Киеве в пятницу.

По его словам, проект бюджета на следующий год построен на прогнозе роста на 4,7% ВВП.

Напомним:

Уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 миллиардов гривень, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет, ранее заявил премьер Шмыгаль.

Шмыгаль заверил, что "никакой" дыры "в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП.

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Шмыгаль бюджет дефицит ВВП

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