Бизнес раскритиковал законопроект о создании Бюро экономической безопасности

В ЕБА заявили, что предложенная концепция Бюро финбезопасности только меняет название старого органа на новый ("налоговая милиция" на "Бюро экономической безопасности"), а завышенная численность работников и не совсем понятная процедура избрания кадров все еще создает дополнительные риски для увеличения давления на бизнес.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

"Репутационный риск усиливается возможностью трудоустройства существующих сотрудников налоговой милиции в новосозданном органе (например, путем перевода на должности государственных служащих на основании ЗУ "О государственной службе").

Также стоит заметить, что предполагается и предоставление широких полномочий по использованию специальных средств, в том числе, огнестрельного оружия работниками Бюро, которые имеют специальные звания. Это может быть использовано с целью давления на бизнес и продолжения печальной традиции с "маски-шоу", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эксперты ЕБА неоднократно акцентировали внимание на необходимости запрета использования огнестрельного оружия, а для обеспечения физической защиты работников при исполнении ими служебных обязанностей предлагают, как вариант, привлекать спецподразделения других правоохранительных органов, например, КОРД.

"Кроме того, документ содержит рудиментну норму относительно государственных наград в виде огнестрельного оружия и, по мнению бизнеса, такая государственная награда не имеет права на существование в современном обществе.

Поэтому, учитывая вышесказанное, создание Бюро в предложенном формате может усилить недоверие бизнеса и инвесторов к правоохранительным органам", - признали в ЕБА.

Подчеркивается, что Ассоциация неоднократно предоставляла свои предложения по разработке законопроекта, но далеко не все они были включены в документ.

Бизнес в очередной раз призывает депутатов полностью пересмотреть концепцию создания нового государственного органа по борьбе с экономической преступностью, отозвать данный проект закона и подготовить новый законопроект, который будет базироваться на принципах:

Объединение расследований всех экономических преступлений против финансовых интересов государства в едином органе, подотчетному КМУ;

Политической и операционной независимости органа;

Прозрачной и четкой процедуры отбора и назначения руководителей и сотрудников нового органа;

Контроля за деятельностью органа со стороны общественности и соответствующих надзорных органов;

Повышения ответственности работников органа за неправомерные и незаконные действия;

Повышения аналитической составляющей при расследовании экономических преступлений;

Демилитаризации нового органа.

Напомним:

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности" - правоохранительный орган, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

Согласно документу, директор Бюро назначается по итогам конкурса и увольняется с должности президентом. Однако ко второму чтению в законопроект планируется внести поправки о переподчинении руководителя этого органа Кабинету министров, сообщил соавтор законопроекта и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Проект предусматривает общую численность сотрудников Бюро до 4 тыс. человек с созданием в его составе подразделений детективов-аналитиков и внешнего контроля.

Экономическая правда