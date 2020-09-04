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Минэнерго: Украина входит в отопительный сезон с высокими запасами топлива

Пятница, 4 сентября 2020, 17:45
 

Украина входит в отопительный сезон со стабильно высокими запасами топлива, по состоянию на 4 сентября запасы угля на складах составляют 3 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что показатель в 3 млн тонн запасов угля - на 2,15 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (359%).

По состоянию на 4 сентября запасы мазута - 46,6 тыс тонн, что на 14,2 тыс тонн больше, чем в прошлом году (144%).

Запасы газа в подземных хранилищах - 25 6 млрд куб. метров, что составляет 139% против соответствующего периода прошлого года.

"С начала месяца в Украине произведено электроэнергии 1,16 млрд кВт ч, что на 11,5% больше плана и на 4,4% больше, чем в прошлом году. На атомных станциях в работе 10 из 15 атомных энергоблоков, 5 блоков находятся в плановом ремонте.

Страна имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода", - добавили в Минэнерго.

Экономическая правда

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топливо Минэнерго уголь газ

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