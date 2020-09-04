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Для столичного метрополитена за средства ЕБРР закупят 50 новых вагонов

Пятница, 4 сентября 2020, 17:22
 

Киевсовет предоставил гарантии Европейскому банку реконструкции и развития для заключения сделки на 50 млн евро для покупки 50 новых вагонов метро.

Об этом в Facebook сообщил директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

"Мы обновляем состав абсолютно новыми и комфортными вагонами: никакого "сделано в СССР". Современный подвижной состав гораздо лучше: он способен развивать большую скорость при меньших затратах электричества", - написал Брагинский.

Он добавил, что покупка и оборудование вагонов - это рабочие миссця и хороший сигнал для других партнеров.

"Подземка развивается: за последние годы мы заменили или модернизировали 185 вагонов. Это 22,5% всего парка, или 34% тех, которые ежедневно выходят в час пик. Дальше - больше", - отметил директор КП "Киевский метрополитен".

Экономическая правда

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метрополитен Киев ЕБРР

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