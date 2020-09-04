Гривня потеряла позиции на межбанке

4 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,76 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,73 - 27,76 гривни;

Евро - 32,71 - 32,74 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,56 - 27,79 гривни. Евро покупают по 32,40 гривни, продают по 32,86 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,64 - 27,70 гривни, евро - 32,58 - 32,68 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 4 сентября на уровне 27,69 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,73 евро (на 3 сентября - 32,80 гривни).

4 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,70 гривни.

Экономическая правда