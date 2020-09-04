Топ-5 портов Украины за 8 месяцев обработали 97 миллионов тонн грузов

По итогам 8 месяцев 2020 года 5 крупнейших морских портов обработали 96,8 млн тонн грузов - это 91,5% от общих показателей обработки в морских портах Украины.

Об этом сообщает в Facebook Администрация морпортов Украины.

"Флагманом перевалки грузов в январе - августе 2020 стал морской порт "Южный" с объемом 42,04 млн т обработанного груза (+ 25,5%).

На втором месте - морской порт Николаев с перевалкой в ​​19,2 млн т (-9,9%), а на третьем и четвертом местах - морские порты Одесса и Черноморск в объеме 15,6 млн т (-7,2%) и 15,4 млн т (-0,7%) соответственно", - говорится в сообщении.

Замыкает топ-5 морской порт Мариуполь, который увеличил перевалку до 4,6 млн т (+ 21,1%).

Динамично увеличивает перевалку грузов морской порт Ольвия до 2,6 млн т - это больше на 0,9 млн т или 51,5% к аналогичному периоду прошлого года. Морской порт Бердянск увеличил перевалку до 1,5 млн т с приростом 0,4 млн т или 32,9%.

Экономическая правда