Цены на нефть показали самое большое недельное падение с июня

Нефтяные фьючерсы упали примерно на 1% продемонстрировав самое большое недельное падение с июня.

Об этом сообщает enkorr.

Давление на рынок оказали вялый спрос и обильные поставки, которые компенсировали поддержку со стороны слабеющего доллара.

Стоимость барреля ноябрьской нефти Brent 4 сентября к 7:47 по Киеву составила $43,65 (-0,95%). Баррель октябрьской нефти WTI торговался по $40,97 (-0,97%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $44,43 и $41,51 соответственно.

В сентябре объем нефти, поступающей в Китай, снизится после непрерывного 5-месячного роста, поскольку местные переработчики постепенно переваривают раздутые запасы сырья, свидетельствуют данные Refinitiv Eikon,.

Из-за значительного избытка дизельного топлива американские НПЗ вряд ли скоро увеличат производство.

"Небольшая маржа, вероятно, ограничит дальнейший рост цен на нефть", — сказал аналитик RBC Capital Майк Тран.

Сокращение производства привело к тому, что запасы бензина в США в последние два месяца падали "маниакальными" темпами. В то же время данные показывают стабилизацию трафика в США в последние 6–8 недель, добавил эксперт.

Запасы средних дистиллятов в азиатском нефтяном центре Сингапура также превысили 9-летний максимум.

Аналитики FGE считают, что рост числа новых случаев заражения коронавирусом во всем мире и возобновление карантина на некоторое время разрушат надежды на сокращение запасов нефти.

В FGE также считают, что на нефтеперерабатывающие предприятия по-прежнему оказывается давление с тем, чтобы они сохраняли производство на низком уровне.





