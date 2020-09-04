"Киевгорстрой" подписал договор по самому большому ЖК "Укрбуда"
"Киевгорстрой" подписал договор с Министерством обороны для завершения строительства жилого комплекса "Чаривне мисто" корпорации "Укрбуд".
Об этом сообщил президент компании Игорь Кушнир в Facebook.
"Подписали основной договор по "Чаривному мисту".
"Еще не окончательная, но уже побед. Сейчас в Минобороны в работе дополнения к договорам по этому ЖК и по "Оберегу-2". Как только будут готовы, мы сможем принимать комплексы в полном объеме", - пишет Кушнир.
Напомним, на сегодняшний день "Киевгорстроем" в целом принято 15 объектов корпорации "Укрбуд". Три из них уже введены в эксплуатацию, на 2 ЖК - получено почтовый адрес.
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Экономическая правда
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