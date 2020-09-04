Субсидии: Минсоцполитики советует сообщать об изменении поставщиков газа

Минсоцполитики советует получателям субсидий и льготников информировать о выборе нового поставщика топлива в связи с открытием рынка природного газа для бытовых потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"С 1 августа 2020 года в Украине открыто рынок природного газа для бытовых потребителей, что предоставляет возможность гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.

С целью своевременного и в полном объеме предоставления предусмотренных законодательством социальных гарантий, обращаемся с просьбой к льготникам и получателям жилищных субсидий в кратчайшие сроки уведомлять органы социальной защиты населения об изменении исполнителей жилищно-коммунальных услуг, в частности поставщика природного газа для бытовых нужд", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что для расчета размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, ежемесячно органы соцзащиты получают от исполнителей услуг сведения об обеспеченности граждан услугами и о размере цен и тарифов на услуги и платежей за такие услуги, в том числе поставку и распределение природного газа.

"Своевременное предоставление гражданами информации органам социальной защиты населения об изменении исполнителей жилищно-коммунальных услуг обеспечит актуальный и правильный расчет размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг", - добавили в Минсоцполитики.

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Экономическая правда