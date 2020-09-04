Минцифры хочет запустить виртуальную свободную экономическую зону для IT-компаний к началу 2021 года

Министерство цифровой трансформации Украины разрабатывает виртуальную свободную экономическую зону для IT-компаний со специальным налоговым, финансовым и правовым режимом - "Дия. City"; запустить данный проект хочет уже к началу 2021 года.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".



"Это реестр, цифровая книга, где компания регистрируется. Это новые условия для компаний, для того, чтобы были прозрачные отношения: компании официально нанимают людей, прозрачно платят налоги, а правоохранительные органы не мешают работать (...) Мы работаем над этим проектом уже полгода с финансовым комитетом, нас все поддерживают.

Много вопросов есть, мы дискутируем с Минфином, но самое главное - есть четкая позиция президента, чтобы были созданы лучшие условия. А лучшие условия будут, если налоги будут 5% и налог на выведенный капитал - 10%. Мы не будем спешить, но я очень надеюсь, что в новом году этот проект уже заработает. И это рекордно быстро!", - заявил Федоров.



По его словам, "Дия. City" не будет привязана к какой-либо территории, эта зона будет работать по всей стране.



Говоря о разработке проекта, заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков рассказал, что министерство намерено подать в Верховную Раду пакет из четырех законопроектов. Первый из законопроектов, по его словам, непосредственно о "Дие. City": как она будет работать, как она будет принимать резидентов, какие критерии будут.



"Одним из критериев будет, чтобы средняя зарплата была где-то примерно EUR1,2 тыс. Будут и другие критерии... Там также будут прописаны условия администрирования компаниями и т п.", - добавил он.



Второй законопроект, как отметил Борняков, это изменения в налоговый кодекс. Третий – "маски-шоу стоп".



"Мы хотим сделать так, чтобы правоохранительные органы имели возможность заходить, привлекать технику, иметь цифровую копию, но не полностью останавливать деятельность компании", - сказал замминистра.



Четвертый - изменения в трудовое законодательство.



"Мы живем еще по застарелому советскому кодексу. Современные IT-компании не могут по нему работать. Ты по нему не можешь отправить человека в более чем 60-дневную командировку", - подчеркнул он.