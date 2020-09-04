Крупные авиакомпании начали запрещать полеты в масках с клапанами

Несколько крупных авиакомпаний предупредили пассажиров о том, что будут отказывать в допуске на борт самолета в случае путешествия в маске или респираторе с клапаном.

Об этом сообщает avianews.com.

Среди таких авиаперевозчиков, в частности, Air Canada и Lufthansa Group, в которую входят Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss.

Они объясняют свое решение тем, что маски и респираторы делают более комфортным ношение и защищают пассажира путем фильтрации воздуха, который он вдыхает, но выпускают воздух наружу без очистки, что не обеспечивает надлежащей защиты для других путешественников.

Отмечается, что некоторые авиакомпании позволяют по медицинским причинам не надевать маску, однако для этого необходимо предоставить подтверждение от врача и в некоторых случаях пройти тест на коронавирус перед вылетом.

Напомним:

Крупнейший в мире лоукостер Ryanair отменил почти все рейсы в Украину во второй половине сентября.