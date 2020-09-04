В АТБ теперь можно просканировать и купить товар через приложение

Сеть магазинов АТБ запустила технологию бесконтактной покупки Scan&Go при помощи мобильного приложения "Скануй Купуй"

Об этом сообщил генеральный директор АТБ-Маркет Борис Марков в Facebook.

"Пройдены все тестовые этапы, отработан функционал сервиса, отлажены технологические процессы

...Каждый наш покупатель теперь может не стоять в очереди к кассе, а совершить полный цикл покупки самостоятельно, прямо в мобильном приложении. Выбрать товар, отсканировав его штрих-код, оплатить его в приложении картой и показать консультанту на выходе информацию о совершенной покупке", - пишет Марков.

Сообщается, что данный сервис пока доступен клиентам 10 магазинов сети (три в Днепре, шесть в Киеве и один в Одессе). В ближайшее время планируется масштабирование на другие регионы.

Экономическая правда