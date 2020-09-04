Рада приняла за основу законопроект о совершенствовании господдержки аграриев

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3295 о функционировании Государственного аграрного реестра и совершенствования господдержки агропроизводителей .

Данный законопроект поддержал 271 народных депутатов на заседании в пятницу передает Интерфакс-Украина.

Как сообщил в ходе презентации глава комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский законопроект облегчает для аграриев процедуру оформления дотаций.

"Процедура получения дотаций в действующем законодательстве требует от субъекта сельскохозяйственной деятельности, который хочет ее получить, много действий, связанных с получением справок и др.

С февраля этого года в части областей Украины осуществляется пилотный проект, где это делается автоматически через аграрный реестр, которому, в соответствии с этим законом, будет предоставлен статус официального. Таким образ будет упрощено получение информации для всех фермеров, которые подаются на дотации", - заявил Сольский.

По его словам, система объединяет данные Государственного земельного кадастра, Государственного реестра юридических и физических лиц предпринимателей, Реестра вещных прав на недвижимое имущество, Реестра животных. В данном законопроекте также расширена сфера агродеятельности, согласно которой могут быть предоставлены дотации.