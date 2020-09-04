Все разделы
Укр / Рус

Рада приняла за основу законопроект о совершенствовании господдержки аграриев

Пятница, 4 сентября 2020, 14:55
 

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3295 о функционировании Государственного аграрного реестра и совершенствования господдержки агропроизводителей .

Данный законопроект поддержал 271 народных депутатов на заседании в пятницу передает Интерфакс-Украина.

Как сообщил в ходе презентации глава комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский законопроект облегчает для аграриев процедуру оформления дотаций.

"Процедура получения дотаций в действующем законодательстве требует от субъекта сельскохозяйственной деятельности, который хочет ее получить, много действий, связанных с получением справок и др. 

С февраля этого года в части областей Украины осуществляется пилотный проект, где это делается автоматически через аграрный реестр, которому, в соответствии с этим законом, будет предоставлен статус официального. Таким образ будет упрощено получение информации для всех фермеров, которые подаются на дотации", - заявил Сольский.

По его словам, система объединяет данные Государственного земельного кадастра, Государственного реестра юридических и физических лиц предпринимателей, Реестра вещных прав на недвижимое имущество, Реестра животных. В данном законопроекте также расширена сфера агродеятельности, согласно которой могут быть предоставлены дотации.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

агросектор

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина вошла в топ-3 стран-производителей картофеля 31 августа 2020, 17:24
Зеленский пообещал помочь улучшить кредитования для агробизнеса 29 августа 2020, 13:52
Вертикальные фермы в Украине: что, где и почем 27 августа 2020, 08:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!