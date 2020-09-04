Бизнес жалуется на более частые задержки с таможенным оформлением грузов

В период с 1 по 3 сентября 2020 года от бизнеса начали поступать жалобы на задержки таможенного оформления грузов, связанные с контролем таможенной стоимости товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

"В период с 1 по 3 сентября 2020 года от бизнеса начали поступать жалобы на задержки таможенного оформления грузов, связанные с контролем таможенной стоимости товаров.

Исходя из анализа информации от компаний-членов Ассоциации, только в течение этого периода на таможенных постах Галицкой и Киевской таможен в задержке таможенного оформления находятся более 150 грузовых автомобилей с товарами и сырьем, необходимыми для выполнения производственных целей бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие задержки связаны с контролем таможенной стоимости товаров и проверкой сведений о таможенной стоимости заявленных товаров на уровне профильного департамента центрального аппарата Государственной таможенной службы Украины.

"В частности, в процессе контроля таможенной стоимости после предоставления декларантом полного пакета документов, подтверждающих таможенную стоимость - должностные лица региональных таможен безосновательно требуют предоставления дополнительных документов по роялти, трансфертному ценообразованию и т.д. для проверки таможенной стоимости.

В дальнейшем, такой пакет документов направляется в профильное подразделение Государственной таможенной службы для дальнейшей проверки. Однако, никаких решений о признании таможенной стоимости или ее корректировки не принимается в течение более 2 суток в связи с отсутствием у должностных лиц региональной таможни информации о результатах проверок документов должностными лицами центрального аппарата", - подчеркнули в Ассоциации.

Подчеркивается, что при таких обстоятельствах, по состоянию на 4 сентября грузы до сих пор находятся в зоне таможенного контроля соответствующих таможенных постов, что создает препятствия для дальнейшей производственной деятельности предприятий.

"Кроме того, такие обстоятельства противоречат принципам и срокам таможенного оформления, определенным статьей 255 Таможенного кодекса Украины", - отметили в Ассоциации.

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к в.и.о. главы Гостаможслужбы Андрею Павловскому с призывом урегулировать эту ситуацию, чтобы прозрачные компании имели возможность и в дальнейшем работать.

Экономическая правда

экономическая правда