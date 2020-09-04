Нацбанк разработал мобильное приложение для опросов бизнеса

Национальный банк разработал мобильное приложение для опросов предприятий на платформах iOS и Android - он уже доступен для загрузки на площадках Google Play и Apple Store.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Основной функционал мобильного приложения - это удобное онлайн анкетирование предприятий. Оно будет использоваться для получения информации от респондентов и расчета индекса ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный публикует на ежемесячной основе", - говорится в сообщении.

Мобильное приложение имеет также ряд дополнительных функций, в частности:

раздел с основными макроэкономическими и финансовыми показателями, который обновляется в автоматическом режиме с официальной страницы Национального банка через АРИ;

раздел аналитической информацией об ИОДА в виде таблиц и графиков;

раздел с историей ответов респондента за предыдущие полгода;

возможность обратной связи.

Отмечается, что приложение будет использоваться как дополнительный инструмент опроса предприятий в дополнение к традиционному анкетированию через официальный сайт НБУ.

В то же время он обеспечит оптимизацию сбора информации, привлечение большего количества респондентов и упрощение их доступа к важной информации относительно курса валют, ключевой ставки, анонсов важных событий и т.п.

В дальнейшем планируют расширять функционал приложения, а также использовать эту современную технологию для других видов опросов.

Экономическая правда