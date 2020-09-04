"Укрзализныця" вместе с антикоррупционерами запустила визуализацию данных по закупкам
"Укрзализныця" в сотрудничестве с Transparency International Ukraine запускает проект по визуализации данных по закупкам в интерактивном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Посмотреть аналитические данные можно на сайте компании.
На стартовой странице демонстрируются все закупки Укрзализныци, по которым происходили те или иные процедурные действия в текущем году.
Большинство показателей являются интерактивными и позволяют переходить к конкретным подразделений и деталей закупочного процесса.
Например, для просмотра экономии и других сводных данных только по завершенным процедурам достаточно просто выбрать сбоку обобщенный статус "Завершенные".
В компании отмечают, что для обеспечения прозрачности отчетности все визуализированные данные будут передаваться непосредственно из публичного модуля аналитики BI Prozorro без какого-либо влияния "Укрзализныци".
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