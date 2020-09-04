Глава Совета НБУ предлагает открыть Налоговой банковскую тайну

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин предлагает предоставить Налоговой службе право доступа к банковским счетам компаний.

Об этом он написал в Facebook.

"По моему мнению, нам необходимо комплексно пересмотреть подходы к определению банковской тайны и расширить возможности не только правоохранительных, но и налоговых органов в получении доступа к счетам экономических субъектов.

Этот шаг сделает возможным дальнейшее движение в направлении снижения уровня тенизации экономики и будет стимулировать сужение возможностей для субъектов экономической деятельности избегать налогообложения, тем самым обеспечивая равные условия конкуренции на рынке", - отметил Данилишин.

По его словам, раскрытие информации о финансовых счетах "является актуальным общемировым трендом, который постепенно, но необратимо, превращает институт банковской тайны в атрибут прошлого".

Глава Совета НБУ считает, что пересмотр подходов к раскрытию информации о банковских и других финансовых счетах позволит Украине присоединиться к более 100 стран-подписантов соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией по единому стандарту ОЭСР.

Он также напомнил, что в январе НБУ изменил порядок раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну, на запрос антикоррупционных и правоохранительных органов.

Экономическая правда