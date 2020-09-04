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Глава НБУ задекларировал 478 тысяч зарплаты за август

Пятница, 4 сентября 2020, 11:55
 

Глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, задекларировав получение зарплаты в 477,791 тыс грн за август.

Такие данные содержатся в Едином госреестре деклараций.

Согласно госреестру, заработная плата первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой составляет 316,398 тыс грн.

Остальные члены правления Нацбанка пока не опубликовали свои декларации.

При этом, заработная плата экс-главы НБУ Якова Смолия составляла 417 тыс грн, по данным его апрельской декларации.

Напомним:

Конституционный суд 28 августа признал, что ограничения заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.

Экономическая правда

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НБУ зарплата

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