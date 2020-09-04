Глава НБУ задекларировал 478 тысяч зарплаты за август
Глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, задекларировав получение зарплаты в 477,791 тыс грн за август.
Такие данные содержатся в Едином госреестре деклараций.
Согласно госреестру, заработная плата первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой составляет 316,398 тыс грн.
Остальные члены правления Нацбанка пока не опубликовали свои декларации.
При этом, заработная плата экс-главы НБУ Якова Смолия составляла 417 тыс грн, по данным его апрельской декларации.
Напомним:
Конституционный суд 28 августа признал, что ограничения заработных плат государственных служащих и судей в период карантина является незаконным.
Экономическая правда
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