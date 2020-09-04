Украина поднялась на две позиции в мировом рейтинге инноваций

Украина стала 45-й среди 131 страны в рейтинге "Глобальный инновационный индекс 2020", улучшив показатель 2019 года на две позиции.

Об этом говорится в отчете исследования Global Innovation Index 2020.

"Украина демонстрирует общий рост в рейтинге инновационного индекса и в субиндексам. Мы получили + 20 позиций в образовании и +10 в R&D. Украина также сохранила 2 место среди стран с доходом ниже среднего", - прокомментировал рейтинг министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украина Игорь Петрашко.

Рядом с Украиной в глобальном рейтинге Вьетнам (42 место), Греция (43), Таиланд (44), Румыния - 46, РФ - 47, Индия - 48.

При этом, Украина заняла второе место среди стран с уровнем дохода ниже среднего, первый - Вьетнам, третья - Индия.

Возглавила общий рейтинг Швейцария, также в топ-10 вошли: Швеция, США, Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Южная Корея.

Последним, 131-м по инновациям квалифицирован Йемен.

Экономическая правда