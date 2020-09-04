Рынок акций США резко упал после длительного "ралли"

Ключевые американские индексы завершили торги 3 сентября резким падением. Этому предшествовал рост с марта на 55% индекса S&P500 и на 70% - по Nasdaq.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс S&P 500 снизился на 3,51%, до 3455 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2,78%, до 28 292 пункта. Индекс NASDAQ рухнул на 4,96%, до 11 458 пункта.

Во время торговой сессии существенно потеряли в цене акции американских IT-гигантов, которые последнее время показывали уверенный рост. Так, ценные бумаги компании Apple упали на 8,01%, Google — на 5%, Tesla — более чем на 9%, Microsoft — на 6,19%, Facebook — на 3,76%, Amazon — на 5,4%.

Резкое падение рынков аналитики объясняют лишь коррекционной динамикой, которая следует после рекордного роста индексов и перед трехдневными выходными в США.

По мнению опрошенных изданием The Wall Street Journal инвесторов, "это ралли не могло продолжаться непрерывно". Волатильность фондовых бирж поддержала спрос на золото, которое традиционно выступает надежным активом.

Индекс волатильности VIX, известный как "индикатор страха", подскочил на 17% за день и впервые почти за два месяца превысил отметку 30, в то время как капитал устремился в защитные активы, а доходности 10-летних американских гособлигаций падали до 0,6% годовых.

Экономическая правда