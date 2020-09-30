Госпредприятия получают убытки при запланированных доходах - аудит

Ряд государственных предприятий получили убыток при запланированной прибыли по результатам деятельности в 2019 году.

Об этом говорится в письме Государственной аудиторской службы, которое передала в распоряжение ЭП экспертная организация Statewatch.

Отмечается, что в течение января - июня 2020 года органы Госаудитслужбы проверили состояние утверждения и исполнения финансовых планов 40 субъектов хозяйствования государственного сектора экономики.

В финансовом плане на 2019 год отдельных предприятий не предусмотрено получение чистой прибыли, зато задекларированы плановые убытки. Речь идет о "Лисичанскуголь", где было запланирован убыток на сумму 755 млн грн, фактически получен убыток на сумму 368 млн грн; орган управления - Минекоенерго.

Несмотря на запланированные прибыли по результатам работы за 2019 год рядом предприятий фактически получены убытки. Речь идет о:

"Чертковский комбинат хлебопродуктов" (10,4 млн грн убытков при 1,5 млн грн плановой прибыли; орган управления - Госрезерв)

"Гайсинский спиртовой завод" (743 тыс грн убытков при 4,496 млн грн плановой прибыли; орган управления - "Укрспирт").

Кроме того, значительное количество субъектов хозяйствования государственного сектора экономики недополучили запланированную прибыль по результатам работы за 2019 год.

Экономическая правда